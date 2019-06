Το εισιτήριο για τον ημιτελικό του Roland Garros εξασφάλισε η Μαρκέτα Βοντρούσοβα κερδίζοντας με 7-6 (1),7-5 στον προημιτελικό την Πέτρα Μάρτιτς.

Η Τσέχα που σε λίγες ημέρες θα κλείσει τα 19 της έφτασε για πρώτη φορά σε ημιτελικό Grand Slam και εκεί θα συναντήσει την Τζο Κόντα η οποία θα παίξει επίσης πρώτη φορά.

Η Μαρκέτα που μεγάλωσε στην Πράγα, είναι στο Νο38 και έχει ως είδωλο τον Φέντερερ, είχε χάσει πρόσφατα στο τουρνουά της Κωνσταντινούπολης και στον τελικό από την Μάρτιτς και πήρε... γλυκιά εκδίκηση στο Παρίσι.

