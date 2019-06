Σε εξέλιξη είναι αυτή την ώρα ο σπουδαίος προημιτελικός του Roland Garros ανάμεσα στον Ρότζερ Φέντερερ και στον Σταν Βαβρίνκα.

Οι δυο Ελβετοί παλεύουν για μια θέση στους "4" και ο Φέντερερ είναι αυτός που είναι μπροστά στο... σκορ με 2-1 σετ.

Ο Ρότζερ που σε 2,5 μήνες θα κλείσει τα 38 είναι ασταμάτητος και σε εξαιρερική φυσική κατάσταση.

Αξίζει να δείτε πως πήρε τον πόντο που του χάρισε το προβάδισμα με 2-1 στα σετ...

Another topsy-turvy set....@rogerfederer pulls out the third 7-6(5).

https://t.co/yYB43UaItT#RG19 pic.twitter.com/9eoPrbERO1

— Roland-Garros (@rolandgarros) June 4, 2019