Για πρώτη φορά μετά από 36 χρόνια μια τενίστρια από τη Μεγάλη Βρετανία είναι στους "4" του Roland Garros.

Μετά από την Jo Durie που τα είχε καταφέρει το 1983 ήρθε η σειρά της Τζο Κόντα να επαναλάβει τον άθλο της το 2019.

Η Κόντα κέρδισε με 6-1, 6-4 την Αμερικανίδα Στέφενς και θα παίξει στον ημιτελικό με την νικήτρια του αγώνα Βοντρούσοβα-Μάρτιτς.

Η τενίστρια από την Αγγλία γεννήθηκε το 1991 και είναι στο Νο26 της παγκόσμιας κατάταξης.

Δεν είναι η πρώτη φορά που θ' αγωνιστεί σε ημιτελικό σε Grand Slam αφού τα είχε καταφέρει τόσο το 2016 στο Australian Open όσο και το 2017 στο Wimbledon.

Αξίζει να υπενθυμίσουμε πως η Σάκκαρη είχε κερδίσει με 2-1 σετ την Κόντα στο Μαρόκο και είχε κατακτήσει τον 1ο τίτλο της καριέρας της!

First Women’s semi-finalist is through!@johannakonta is into her first Roland-Garros semi-final, 6-1 6-4 over former finalist Stephens.

https://t.co/xHm8Kpq1iW#RG19 pic.twitter.com/ojeEAM0ltX

— Roland-Garros (@rolandgarros) June 4, 2019