Στο δρόμο για την υπεράσπιση του τίτλου της συνεχίζει στο Παρίσι η Σιμόνα Χάλεπ.

Η Ρουμάνα κέρδισε με 6-1, 6-0 την Ίγκα Σβιάτεκ και προκρίθηκε στους "8" του Roland Garros.

Στα προημιτελικά προκρίθηκαν επίσης η Αυστραλή Άσλεϊ Μπάρτι και η Μάντισον Κις.

Η Μπάρτι κέρδισε με 3-6, 6-3, 6-0 την Κένιν, που είχε αποκλείσει την Σερένα, και η Κις με 6-2, 6-4 την Σινιάκοβα η οποία είχε θέσει νοκ άουτ την Οσάκα.

Work complete. @Simona_Halep cruises against Swiatek, 6-1 6-0 to reach a third consecutive Roland-Garros quarter-final.

Back to back Slam quarter-finals.@ashbar96 defeats Kenin 6-3 3-6 6-0 to reach the last 8 in Paris.

https://t.co/7gANbtDhfg #RG19 pic.twitter.com/uJlONPfsve

— Roland-Garros (@rolandgarros) June 3, 2019