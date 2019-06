Μετά από τους Ναδάλ, Φέντερερ, Βαβρίνκα, Νισικόρι, Τζόκοβιτς και οι Τιμ, Ζβέρεφ προκρίθηκαν στους "8" του Roland Garros.

Ο Ντομινίκ Τιμ κέρδισε με 6-4, 6-4, 6-2 τον Μονφίς ενώ ο Αλεξάντερ Ζβέρεφ επικράτησε με 6-3, 2-6, 2-6, 6-7 (5) του Φάμπιο Φονίνι.

Για να συμπληρωθεί η οχτάδα απομένει το παιχνίδι του Ντελ Πότρο με τον Κατσάνοφ.

The German takes out Fabio Fognini 3-6 6-2 6-2 7-6(5).

Welcome back to the quarter-finals, Alexander Zverev.

Shot. Of. The. Tournament.

Hungry for more?

Zverev and Fognini split the first two sets on Lenglen...

https://t.co/m5e3d9ZKYD#RG19 pic.twitter.com/6hS6aw4UW9

— Roland-Garros (@rolandgarros) June 3, 2019