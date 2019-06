Για 13η φορά σε 15 συμμετοχές ο Νόβακ Τζόκοβιτς είναι στους "8" του Roland Garros.

Ο Σέρβος που είναι στο Νο1 της παγκόσμιας κατάταξης κέρδισε με 6-3, 6-2, 6-2 τον Γερμανό Γιαν Στρουφ και συνεχίζει στο γαλλικό όπεν.

Αυτή ήταν η 67η νίκη του στο Roland Garros και στον επόμενο γύρο θα παίξει για μια θέση στα ημιτελικά με τον νικητή του αγώνα Ζβέρεφ-Φονίνι.

Θυμίζουμε ότι έχει παίξει στους τελικούς του 2012, 2014, 2015 και 2016 και κέρδισε τον τίτλο την τελευταία φορά.

Στους "8" μετά από 2 ημέρες αγώνα προκρίθηκε με μεγάλη δυσκολία ο Κέι Νισικόρι. Ο Ιάπωνας τενίστας κέρδισε 6-2, 6-7 (8), 6-2, 6-7 (8), 7-5 τον Γάλλο Μπενουίτ Περ και συνεχίζει στο τουρνουά.

Ο Γάλλος έφτασε μια ανάσα από τη νίκη αλλά η εμπειρία του Ιάπωνα έκρινε το παιχνίδι υπέρ του στο τελευταίο σετ.

Second set, that's a wrap...@DjokerNole extends his lead over Struff 6-3 6-2.

https://t.co/MsrtQ77nvT#RG19 pic.twitter.com/syFmLnYlU1

— Roland-Garros (@rolandgarros) June 3, 2019