Roland Garros: Τα πρώτα ζευγάρια των προημιτελικών! (vids)

Μετά από την ολοκλήρωση των πρώτων αγώνων του 4ου γύρου γυναικών προέκυψαν τα... πρώτα ζευγάρια της προημιτελικής φάσης του Roland Garros.

Στη μάχη για τα ημιτελικά θα "συγκρουστούν" η Κόντα με την Στέφενς και η Βορντούσοβα με την Μάρτιτς.

Η Αμερικακίνα Σλόαν Στέφενς κέρδισε με 6-4, 6-3 την νικήτρια του 2016 Γκαρμπίνε Μουγκουρούζα ενώ η Τζο Κόντα έγινε η πρώτη τενίστρια από την Μεγάλη Βρετανία που προκρίθηκε στους "8" του Roland Garros κερδίζοντας με 6-2, 6-4 την Βέκιτς.

Η Μάρτιτς (Κροατία) επικράτησε με 5-7, 6-2, 6-4 την Κανέπι (Εσθονία) ενώ η Βορντούσοβα κέρδισε με 6-2, 6-0 την Σεβάστοβα.

History Book Bound@JohannaKonta becomes the first British woman to reach the Roland-Garros quarter-finals since 1983 with her 6-2 6-4 win over Donna Vekic.

https://t.co/vKfBxnrBzf #RG19 pic.twitter.com/PqyhH3NNyk

— Roland-Garros (@rolandgarros) 2 Ιουνίου 2019