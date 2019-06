Ιστορία έγραψε το απόγευμα της Κυριακής ο Ράφα Ναδάλ.

Ο Ισπανός τενίστας κέρδισε το 90ο του παιχνίδι στο Roland Garros, τρέχει πλέον με 90-2 (!) και προκρίθηκε για 13η φορά στα προημιτελικά.

Ο παίκτης που έχει πάρει 11 τίτλους στο Παρίσι κέρδισε με 6-2, 6-3, 6-3 τον Χουάν Λοντέρο και είναι στο δρόμο για ένα ακόμη τίτλο στο Παρίσι.

All Hail

The King of Clay picks up his th win on the Roland-Garros terre battue.#RG19 pic.twitter.com/aLO8qQFJjl

— Roland-Garros (@rolandgarros) 2 Ιουνίου 2019