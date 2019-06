Ο Έλληνας τενίστας αντιμετωπίζει το Νο.28 για τη φάση των «16» του Ρολάν Γκαρός και τον είδε να κερδίζει με εντυπωσιακό τρόπο έναν πόντο στο δεύτερο σετ, με το κοινό να χειροκροτεί την προσπάθεια του Ελβετού.

The shot heard around the world....@stanwawrinka brings Lenglen to its feet!#RG19 pic.twitter.com/6BvbDxVqvq

— Roland-Garros (@rolandgarros) 2 Ιουνίου 2019