Για 12η φορά στην καριέρα του ο Ρότζερ Φέντερερ προκρίθηκε στα προημιτελικά του Roland Garros.

Ο Ελβετός τενίστας κέρδισε με 6-2, 6-3, 6-3 τον Μάγιερ και θα περιμένει το τέλος του αγώνα του Τσιτσιπά με τον Βαβρίνκα για να μάθει τον αντίπαλο του στα προημιτελικά.

Ο Φέντερερ είναι ο πρώτος χρονικά παίκτης που θα προκριθεί στους "8".

First man through to the Roland-Garros quarter-finals, @rogerfederer.

The Swiss takes out Leonardo Mayer 6-2 6-3 6-3.

https://t.co/gh9IvYcee5#RG19 pic.twitter.com/bQ4MitypgW

— Roland-Garros (@rolandgarros) 2 Ιουνίου 2019