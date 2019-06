Στους "16" του Roland Garros προκρίθηκαν ο Ντομινίκ Τιμ και ο Χουάν Μάρτιν Ντελ Πότρο.

Ο Αυστριακός που είναι και από τα φαβορί για την κατάκτηση του τίτλου κέρδισε μετά από 2.36 τον Πάμπλο Κουέβας με 6-3, 4-6, 6-2, 7-5.

Ο Κουέβας είχε 48 αβίαστα λάθη έναντι 24 του Τιμ.

Εύκολο απόγευμα είχε ο Ντελ Πότρο αφού κέρδισε με 6-4, 6-4, 6-0 τον Αυστραλό Τζόνσον σε 2.01 και έτσι θα είναι στους "16". Στον επόμενο γύρο προκρίθηκε και ο Γκαέλ Μονφίς.

