Το τρομερό σερί του Τζόκοβιτς στα Grand Slam συνεχίζεται...

Ο Σέρβος που είναι στο Νο1 της παγκόσμιας κατάταξης έφτασε τις 24 σερί νίκες σε Grand Slam αφού κέρδισε με 6-3, 6-3, 6-2 τον Σαλβατόρε Καρούζο και προκρίθηκε για 13η φορά στους "16".

Η ιστορία έχει γράψει ότι ο "Νόλε" έχει κερδίσει κατά σειρά το Wimbledon, το US Open και το Australian Open και θέλει να φτάσει στις 9.6 στο καρέ.

Ο τελευταίος παίκτης που τον κέρδισε σε Grand Slam είναι ο Μάρκο Τσετσινάτο με 3-1 σετ στον προημιτελικό του Roland Garros του 2018.

24 consecutive wins at Slams... and counting?

How far can @DjokerNole go? He defeats Caruso 6-3 6-3 6-2 for a place in the R16. #RG19 pic.twitter.com/sxkfV7dQ7B

— Roland-Garros (@rolandgarros) 1 Ιουνίου 2019