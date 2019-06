Η Κατερίνα Σινιάκοβα η αθλήτρια που απέκλεισε την Μαρία Σάκκαρη στον 2ο γύρο απέκλεισε πριν από λίγη ώρα στον 3ο το Νο1 της παγκόσμιας κατάταξης, την Ναόμι Οσάκα.

Μετά από 16 νίκες σε Grand Slam και δυο σερί κατακτήσεις (US Open, Australian) η Οσάκα έχασε με 6-4, 6-2 από την Σινιάκοβα η οποία πέτυχε τη νίκη της καριέρας της και είναι στους "16" του Roland Garros.

Η τενίστρια από την Ιαπωνία πλήρωσε αυτή τη φορά το κακό της ξεκίνημα και αυτό που δεν κατάφερε η Αζαρένκα το πέτυχε η Σινιάκοβα.

Η Τσέχα κερδίζει για 1η φορά αθλήτρια που είναι στο Νο1 και είναι επίσης για "παρθενική" φορά στους "16" στο Roland Garros.

Το παιχνίδι κράτησε 1.17'. Η Οσάκα είχε 25 winners έναντι 12 αλλά και 38 αβίαστα λάθη με την Τσέχα να έχει μόνο 13.

Συγκλονιστικό στοιχείο είναι ότι η Οσάκα έφτασε 7 φορές σε μπρέικ πόιντ αλλά δεν έκανε ποτέ μπρέικ ενώ η αντίπαλος της είχε 3/6.

World No. 1 gone!@K_Siniakova produces the upset of the tournament, ousting Osaka 6-4 6-2.#RG19 pic.twitter.com/TUjeRv2TdI

— Roland-Garros (@rolandgarros) 1 Ιουνίου 2019