Το εμπόδιο του Σταν Βαβρίνκα θα πρέπει να ξεπεράσει την Κυριακή ο Στέφανος Τσιτσιπάς για να βρεθεί στα προημιτελικά του Roland Garros.

Ο Ελβετός παίζοντας και αυτός ένα παιχνίδι για δυο ημέρες κέρδισε μετά από 3 ώρες και 16' με 7-6 (5), 7-6 (4), 7-6 (8) τον Γκριγκόρ Ντιμιτρόφ και εξασφάλισε μια θέση στον 4ο γύρο.

Ο Βαβρίνκα που είχε κατακτήσει τον τίτλο το 2015 είναι το πιο δύσκολο εμπόδιο για τον Τσιτσιπά στην έως σήμερα πορεία του.

Αξίζει να σημειώσει πως για τον 34χρόνο η νίκη επί του Βούλγαρου ήταν η 500η στο Tour.

Ο Τσιτσιπάς δεν τον έχει αντιμετωπίσει ξανά στο Tour.

