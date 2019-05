Για πρώτη φορά μετά από 5 παιχνίδια ο Ράφα Ναδάλ χάνει σετ στο Roland Garros.

Ο "δράστης" ήταν ο Βέλγος Νταβίντ Γκοφέν και στον αγώνα της φάσης των "32" κέρδισε το 3ο σετ από τον Ράφα με 6-4 και τον έστειλε στο 4ο σετ.

Ο Γκοφέν που γνώρισε την αποθέωση από τους θεατές έχασε με 6-1, 6-3 τα 2 σετ αλλά στο 3ο έφτασε με μπρέικ στο 5-4 και κέρδισε με 6-4.

Ο Ναδάλ χάνει για πρώτη φορά στο 2019 σετ στο Roland Garros ενώ το 2018 είχε απωλέσει σετ από τον Σβάρτσμαν στον προημιτελικό.

Βέβαια τον κέρδισε με 3-1 σετ και έφτασε έως την κατάκτηση του τίτλου. Στο 5ο του παιχνίδι μετά από εκείνο του 2018 χάνει πάλι σετ.

The Battlin' Belgian

A spirited @David__Goffin takes the third set off Rafa Nadal 6-4. Don't go anywhere...#RG19 pic.twitter.com/4s62Fy305V

