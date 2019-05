Ήθελε αλλά δεν μπορούσε... Η Ελίζ Μέρτενς στο παιχνίδι της με την Αναστασία Σεβάστοβα έφτασε 5 φορές σε ματς πόιντ αλλά δεν μπόρεσε να κερδίσει και έτσι επιστρέφει στο σπίτι της.

Αντίθερα η Λετονή μετά από 3 ώρες και 18 λεπτά αγώνα κέρδισε με 7-6 (3), 4-6, 9-11 με ανατροπή την Βελγίδα, που πρόσφατα είχε αποκλείσει στο Μαρόκο και η Σάκκαρη, και προκρίθηκε στους "!6' του Roland Garros.

Το 3ο σετ κράτησε 1 ώρα και 40 λεπτά. Στο 10ο γκέιμ η Λετονή "έσβησε" το 1ο ματς πόιντ (5-5) ενώ στη συνέχεια "εσβησε" και το 2ο όταν ισοφάρισε σε 6-6. Στο 18ο "έσβησε" άλλα δυο και φτάνοντας στο 9-9 έκανε σημαντικό βήμα για τη νίκη.

Anastasija Sevastova saves 5 match points to defeat Mertens in three sets. #RG19 pic.twitter.com/si5quMEuhl

— Tennis Channel (@TennisChannel) May 31, 2019