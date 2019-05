25/5/1999-31/5/2019. Αυτή είναι η περίοδος που "'έτρεξε" ο Ρότζερ Φέντερερ για να φτάσει τους 400 αγώνες σε Grand Slam.

Ο Ελβετός ήταν ο πρώτος που έφτασε στα 300 και ο πρώτος που φτάνει στα 400!

Ο αγώνας του με τον Ρουντ Κάσπερ στο Roland Garros είναι ιστορικός.

Μπορεί να έχει μόνο έναν τίτλο στο Παρίσι ο Ελβετός αλλά έχει πολλές σπουδαίες στιγμές στο Roland Garros.

25 May 1999: first Grand Slam match

31 May 2019: 400th Grand Slam match

Roger Federer becomes the first man or woman to play 400 Grand Slam singles matchespic.twitter.com/F3PaKtOmbv

— Tennis TV (@TennisTV) May 31, 2019