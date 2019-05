Στον 3ο γύρο του Roland Garros προκρίθηκε και η Σερένα Ουίλιαμς. Η Αμερικανίδα που έχει κέρδισει τα περισσότερα (24) Grand Slam στην ιστορία κέρδισε με 6-3, 6-2 την Κουρούμι Νάρα και επόμενη αντίπαλος της θα είναι η Σοφία Κένιν. Η Σερένα έχει κερδίσει 3 φορές το Roland Garros με τελευταία φορά το 2015. Εκτός συνέχειας έμεινε η Αρίνα Σαμπαλένκα (Νο11) η οποία ηττήθηκε με 6-4, 6-2 από την Αμερικανίδα Αμάντα Ανισίμοβα που είναι μόλις 17 ετών. Serena's signature celebration. Into the 3R with a 6-3 6-2 win over Nara.#RG19 pic.twitter.com/GFMAeMlN0t — Roland-Garros (@rolandgarros) 30 Μαΐου 2019 Half way there... Serena with the first set over Nara 6-3.#RG19 pic.twitter.com/8q7VAIehf0 — Roland-Garros (@rolandgarros) 30 Μαΐου 2019