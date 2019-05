Έστω και δύσκολα ο Ντομινίκ Τιμ που είναι για πολλούς το 3ο φαβορί για την κούπα κέρδισε με 6-3, 6-7 (6), 6-3, 7-5 τον Αλεξάντερ Μπάμπλικ και προκρίθηκε στους "32" του Roland Garros.

Ο Αυστριακός που είναι πολύ καλός στο χώμα έφτασε στη νίκη σε 2.30. Ο Καζάκος αντίπαλος του είχε 51-35 winners και 15-6 άσους! Τα αβίαστα ήταν όμως 50 για τον Καζάκο και 16 για τον Τιμ!

Στον επόμενο γύρο θα παίξει με τον Κουέβας.

Merci, Paris.@ThiemDomi into the third round with a 6-3 6-7(6) 6-3 7-5 win over Bublik.#RG19 pic.twitter.com/Gpdxz6WNO8

— Roland-Garros (@rolandgarros) 30 Μαΐου 2019