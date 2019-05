H Λευκορωσίδα (No 43) δυσκόλεψε την Οσάκα καταφέρνοντας να επικρατήσει στο πρώτο σετ με 6-4.

Η Οσάκα απάντησε κατακτώντας τα δύο επόμενα με 7-5 και 6-3 παίρνοντας την πρόκριση για τις «32» του Roland Garros.

H 21χρονη Γιαπωνέζα προκρίθηκε για τρίτη φορά στην καριέρα της, στον 3ο γύρο του κορυφαίου τουρνουά.

Comeback complete. @Naomi_Osaka_ secures a place in the third round 4-6 7-5 6-3 over Azarenka. #RG19 pic.twitter.com/gjOUsw7qId

Another day, another comeback?

Osaka battles to take the second set 7-5 over Azarenka.#RG19 pic.twitter.com/PtVsnL3Ce9

— Roland-Garros (@rolandgarros) 30 Μαΐου 2019