Ο Βούλγαρος Γκριγκόρ Ντιμιτρόφ κερδίζοντας και το 2ο παιχνίδι του στα 5 σετ (3-2) φτάνει στους "32" του Roland Garros.

Αυτή την φορά, την Τετάρτη, απέκλεισε με 6-7 (3), 6-4, 4-6, 7-6 (2), 6-3 τον Μάριν Τσίλιτς που ήταν κάποτε στο Νο3 της παγκόσμιας κατάταξης και πλέον θα παίξει στον 3ο γύρο με τον νικητή του 2015, Σταν Βαβρίνκα.

Αυτό το παιχνίδι ενδιαφέρει και τον Τσιτσιπά αφού εάν κερδίσει την Παρασκευή τον Φίλιπ Κραϊνοβιτς θα παίξει είτε με τον Ντιμιτρόφ είτε με τον Βαβρίνκα.

Now that's a BIG WIN for @GrigorDimitrov

