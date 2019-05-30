Πολλά και σπουδαία ονόματα στα κορτ του Roland Garros την Πέμπτη. Ανάμεσα τους και η Μαρία Σάκκαρη.
Στον 3ο γύρο του Roland Garros ο Φέντερερ (vid)
Ο Ρότζερ Φέντερερ κέρδισε με 6-4, 6-3, 6-4 τον Όσκαρ Ότε και έφτασε στους "32" του Roland Garros.
Πολλά και σπουδαία ονόματα στα κορτ του Roland Garros την Πέμπτη. Ανάμεσα τους και η Μαρία Σάκκαρη.
Με αγώνες του 2ου γύρου σε Άνδρες και Γυναίκες θα συνεχιστεί την Πέμπτη (30.5) το πρόγραμμα του Roland Garros στο Παρίσι.
Στη "μάχη" για την πρόκριση στον 3ο γύρο θα εισέλθει και η Μαρία Σάκκαρη που θα παίξει στις 12:00 (ERT Sports) με την Κατερίνα Σινιάκοβα ενώ στις γυναίκες θα παίξουν η Σερένα Ουίλιαμς των 24 Grand Slam, η περσινή νικήτρια Σιμόνα Χάλεπ αλλά και το Νο1 της παγκόσμιας κατάταξης Ναόμι Οσάκα που θα έχει δύσκολο έργο απέναντι στην Βικτόρια Αζαρένκα.
Στους Άνδρες μετά από τον Ναδάλ και τον Φέντερερ, την Πέμπτη φτάνει η σειρά του Νόβακ Τζόκοβιτς να πάρει το εισιτήριο για τους "32" ενώ παίζουν ακόμη ο Ντομινίκ Τιμ, ο Αλεξάντερ Ζβέρεφ και ο Χουάν Μάρτιν Ντελ Πότρο.
Αναλυτικά το πρόγραμμα της Πέμπτης (12:00 ώρα έναρξης, ERT Sports, Eurosport):
Court Philippe CHATRIER (12:00)
1 SM 2 Dominic THIEM (AUT)[4] contre Alexander BUBLIK (KAZ)
2 SD 2 Serena WILLIAMS (USA)[10] contre Kurumi NARA (JPN)
3 SD 2 Caroline GARCIA (FRA)[24] contre Anna BLINKOVA (RUS)
4 SM 2 Martin KLIZAN (SVK) contre Lucas POUILLE (FRA)[22]
Court Suzanne LENGLEN (12:00)
1 SD 2 Naomi OSAKA (JPN) [1] contre Victoria AZARENKA (BLR)
2 SM 2 Novak DJOKOVIC (SRB) [1] contre Henri LAAKSONEN (SUI)
3 SM 2 Adrian MANNARINO (FRA) contre Gael MONFILS (FRA)[14]
4 SD 2 Simona HALEP (ROU) [3] contre Magda LINETTE (POL)
Court Simonne MATHIEU (12:00)
1 SD 2 Ekaterina ALEXANDROVA (RUS) contre Samantha STOSUR (AUS)
2 SM 2 Mikael YMER (SWE) contre Alexander ZVEREV (GER) [5]
3 SM 2 Yoshihito NISHIOKA (JPN) contre Juan Martin DEL POTRO (ARG) [8]
4 SD 2 Priscilla HON (AUS) contre Madison KEYS (USA)[14]
Court 1 (12:00)
1 SD 2 Aryna SABALENKA (BLR)[11] contre Amanda ANISIMOVA (USA)
2 SD 2 Danielle COLLINS (USA) contre Ashleigh BARTY (AUS) [8]
3 SM 2 Fernando VERDASCO (ESP) [23] contre Antoine HOANG (FRA)
4 SM 2 Fabio FOGNINI (ITA) [9] contre Federico DELBONIS (ARG)
Court 4 (12:00)
1 DD 1 Aubane DROGUET (FRA) contre Oksana KALASHNIKOVA
Court 7(12:00)
1 SD 2 Katerina SINIAKOVA (CZE) contre Maria SAKKARI (GRE) [29]
2 SM 2 Dusan LAJOVIC (SRB) [30] contre Elliot BENCHETRIT (FRA)
3 SM 2 Lloyd HARRIS (RSA) contre Borna CORIC (CRO) [13]
Court 8 (12:00)
1 DD 1 Monique ADAMCZAK (AUS) contre Kirsten FLIPKENS (BEL)[15]
Jessica MOORE (AUS) Johanna LARSSON (SWE)
2 DD 1 Polona HERCOG (SLO) contre Alicja ROSOLSKA (POL)[13]
Evgeniya RODINA (RUS) Zhaoxuan YANG (CHN)
3 DD 1 Darija JURAK (CRO) [16] contre Anna-Lena FRIEDSAM (GER)
Raluca OLARU (ROU) Laura SIEGEMUND (GER)
4 DD 1 Ekaterina ALEXANDROVA (RUS) contre Anastasia PAVLYUCHENKOVA (RUS)
Vera ZVONAREVA (RUS) Anastasija SEVASTOVA (LAT)
Court 9 (12:00)
1 DM 2 Daniel EVANS (GBR) contre Robin HAASE (NED) [14]
Cameron NORRIE (GBR) Frederik NIELSEN (DEN)
suivi de
2 DD 1 Magdalena RYBARIKOVA (SVK) contre Amandine HESSE (FRA)
Marketa VONDROUSOVA (CZE) Jessika PONCHET (FRA)
3 DD 1 Chloé PAQUET (FRA) contre Belinda BENCIC (SUI)
Pauline PARMENTIER (FRA) Viktoria KUZMOVA (SVK)
4 MX 1 Kaitlyn CHRISTIAN (USA) contre Gabriela DABROWSKI (CAN) [2]
Frederik NIELSEN (DEN) Mate PAVIC (CRO)
5 MX 1 Demi SCHUURS (NED) [4] contre Amandine HESSE (FRA)
Jean-julien ROJER (NED) Benjamin BONZI (FRA)
Court 10 (12:00)
1 DD 1 Alizé CORNET (FRA) contre Alexa GUARACHI (CHI)
Petra MARTIC (CRO) Tamara ZIDANSEK (SLO)
suivi de
2 DD 1 Estelle CASCINO (FRA) contre Maria Jose MARTINEZ SANCHEZ (ESP)
Elixane LECHEMIA (FRA) Sara SORRIBES TORMO (ESP)
3 DM 1 Rajeev RAM (USA)[11] contre Damir DZUMHUR (BIH)
Joe SALISBURY (GBR) Filip KRAJINOVIC (SRB)
4 DD 1 Elise MERTENS (BEL)[6] contre Tatjana MARIA (GER)
Aryna SABALENKA (BLR) Heather WATSON (GBR)
Court 11(12:00)
1 DD 1 Alternates () contre Hao-Ching CHAN (TPE)[8]
() Latisha CHAN (TPE)
suivi de
2 DM 2 Lukasz KUBOT (POL)[1] contre Marcus DANIELL (NZL)
Marcelo MELO (BRA) Wesley KOOLHOF (NED)
3 MX 1 Lyudmyla KICHENOK (UKR) contre Shuko AOYAMA (JPN)
Santiago GONZALEZ (MEX) Divij SHARAN (IND)
4 DM 2 Guido PELLA (ARG) contre Matteo BERRETTINI (ITA)
Diego SCHWARTZMAN (ARG) Lorenzo SONEGO (ITA)
Court 12 (12:00)
1 DD 1 Aliaksandra SASNOVICH (BLR) contre Fiona FERRO (FRA)
Taylor TOWNSEND (USA) Diane PARRY (FRA)
suivi de
2 DM 2 Mike BRYAN (USA)[7] contre Ken SKUPSKI (GBR)
Bob BRYAN (USA) Neal SKUPSKI (GBR)
3 SM 2 Jan-Lennard STRUFF (GER) contre Radu ALBOT (MDA)
4 SD 2 Aleksandra KRUNIC (SRB) contre Lesia TSURENKO (UKR)[27]
Court 13 (12:00)
1 SD 2 Aliona BOLSOVA (ESP) contre Sorana CIRSTEA (ROU)
suivi de
2 SD 2 Irina-Camelia BEGU (ROU) contre Karolina MUCHOVA (CZE)
3 SM 2 Jordan THOMPSON (AUS) contre Ivo KARLOVIC (CRO)
4 DD 1 Xinyu JIANG (CHN) contre Timea BABOS (HUN) [2]
Qiang WANG (CHN) Kristina MLADENOVIC (FRA)
Court 14 (12:00)
1 SD 2 Iga SWIATEK (POL) contre Qiang WANG (CHN) [16]
suivi de
2 SM 2 Salvatore CARUSO (ITA) contre Gilles SIMON (FRA)[26]
3 SD 2 Su-Wei HSIEH (TPE)[25] contre Andrea PETKOVIC (GER)
4 SM 2 Karen KHACHANOV (RUS) [10] contre Gregoire BARRERE (FRA).