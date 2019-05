Στους "32" του Roland Garros προκρίθηε ο Ράφα Ναδάλ κερδίζοντας με 6-1, 6-2, 6-4 τον Γιανίκ Μάντεν.

Ο Ισπανός που συνεχίζει στο τουρνουά και θέλει να διεκδικήσει τον 12ο τίτλο του είχε εύκολο μεσημέρι απέναντι στον Γερμανό ο οποίος τον πίεσε μόνο στο 3ο σετ.

Ο αγώνας είχε διάρκεια 2 ώρες και 9 λεπτά. Ο Ναδάλ είχε 3-1 άσους, 43-15 winners και 23-20 αβίαστα λάθη!

Αυτό ήταν το 90ο παιχνίδι του στο Roland Garros όπου έχει 88 νίκες και 2 ήττες.

