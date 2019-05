Το νέο αστέρι του παγκόσμιου τένις έχει... γεννηθεί και είναι ο Στέφανος Τσιτσιπάς.

Ο Έλληνας που είναι στο Νο6 και μπορεί με το τέλος του Roland Garros να είναι ακόμη και στο Νο4 της παγκόσμιας κατάταξης είναι πλέον αναγνωρίσιμος από ειδικούς και μη ειδικούς στο άθλημα.

Ο Τσιτσιπάς έκανε μεγάλη προσπάθεια για να περάσει στον 3ο γύρο κόντρα στον Ούγκο Ντέλιεν και εν συνεχεία αποθεώθηκε από μικρούς και μεγάλους υπογράφοντας δεκάδες αυτόγραφα.

Just a few people awaiting the signature of @StefTsitsipas in Paris #RG19 pic.twitter.com/BlZ9FUd7M6

