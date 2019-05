Μετά από το σοκ του 1ου σετ όπου το έχασε με 6-0 η Ναόμι Οσάκα κέρδισε με 0-6, 7-6 (4), 6-1 την Άννα-Καρολίνα Σμιέντλοβα και προκρίθηκε στον 2ο γύρο του Roland Garros.

Η τενίστρια από την Ιαπωνία που είναι στο Νο1 της παγκόσμιας κατάταξης και έχει κερδίσει τα 2 τελευταία Grand Slam έχασε με 6-0 και βρέθηκε πίσω και στο 2ο αλλά το πήγε στο τάι μπρέικ και κέρδισε με 7-6 (4).

Το 3ο και καθοριστικό σετ ήταν... περίπατος απέναντι στη Σλοβάκα που είναι στο Νο90 και λίγο έφτασε να κάνει την έκπληξη της ζωής της.

Ο αγώνας κράτησε 1.54΄. Η Οσάκα είχε 36 έναντι 9 winners αλλά και 38 αβίαστα έναντι 14 της Σλοβάκας.

Η Οσάκα θα συναντήσει την Σάκκαρη αν και οι δυο φτάσουν στον 3ο γύρο.

First set frustrations out of the way, Osaka fights back to take second set 7-6(4). Strap yourselves in...#RG19 pic.twitter.com/wpWT48KJDQ — Roland-Garros (@rolandgarros) 28 Μαΐου 2019