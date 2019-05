Ένα ... παλιό παιχνίδι περιελάμβανε ο 1ος γύρος του Roland Garros.

Ο 40χρόνος Ίβο Κάρλοβιτς έπαιζε με τον 37χρόνο Φελιτσιάνο Λόπεζ και τον απέκλεισε.

Ο Κροάτης κέρδισε με 7-6 (4), 7-5, 6-7 (7), 7-5 τον Ισπανό και τον έστειλε στο... σπίτι του.

Αυτό είναι το γηραιότερο παιχνίδι στην ιστορία του Roland Garros. Δυο παίκτες και 77 χρόνια ζωής!

A combined 77 years...

The oldest match in Roland-Garros history. Thanks for playing @feliciano_lopez & @ivokarlovic.#RG19 pic.twitter.com/ymTiMcsHC4

— Roland-Garros (@rolandgarros) 28 Μαΐου 2019