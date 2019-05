Η Άννα-Καρολίνα Σμιέντλοβα έκανε την μεγάλη έκπληξη στο Παρίσι και στον 1ο γύρο του Roland Garros.

Η Σλοβάκα που είναι στο Νο90 της παγκόσμιας κατάταξης κέρδισε με 6-0 το 1ο σετ του αγώνα με την Οσάκα που είναι στο Νο1 της παγκόσμιας κατάταξης.

Το θέμα βέβαια είναι εάν η 25χρόνη θα μπορέσει να ολοκληρώσει την έκπληξη!

Who saw this coming?

In just 20 minutes, Anna Karolina Schmiedlova flies out to a perfect 6-0 start against Osaka.#RG19 pic.twitter.com/tgyGnrz5zo

— Roland-Garros (@rolandgarros) 28 Μαΐου 2019