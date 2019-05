Εκτός συνέχειας στο Roland Garros από τον 1ο κιόλας γύρο έμεινε η Γιέλενα Οσταπένκο.

Η νικήτρια του 2017 ηττήθηκε με 6-4, 7-6 (4) από την Αζαρένκα και αποχαιρέτησε τη διοργάνωση!

Η Βικτόρια Αζαρένκα που είναι από τη Λευκορωσία και ζει στην Καλιφόρνια είναι στα 30 της στο Νο44 και έχει φτάσει στο παρελθόν στο Νο1.

Παράλληλα έχει κερδίσει 2 φορές το Australian Open. Η Οσταπένκο από την άλλη στα 20 της είχε κερδίσει το Roland Garros αλλά φέτος έφυγε νωρίς.

Playing like she's back at No. 1.@Vika7 defeats former world No. 5 and 2017 Roland Garros Champion Ostapenko 6-4, 7-6(4) to advance to the 2nd round.#RG19 pic.twitter.com/ZUpHoClYIW

— Tennis Channel (@TennisChannel) 28 Μαΐου 2019