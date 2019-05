Περίπατος στην πρεμιέρα για Ναδάλ (vid)

Θεωρείται και όχι άδικα «βασιλιάς» στο χώμα με το Roland Garros να είναι το αγαπημένο του τουρνουά. Φυσικά μιλάμε για τον Ράφα Ναδάλ, με τον Ισπανό να ξεκινάει με νίκη και την φετινή του προσπάθεια να φτάσει ως το τέλος στο Παρίσι. Συγκεκριμένα ο Ναδάλ επικράτησε με 3-0 (6-2, 6-1, 6-3) του Γερμανού Γιανίκ Χάνφμαν και στον τρίτο γύρο θα παίξει απέναντι στον επίσης Γερμανό Γιανίκ Μάντεν.

Στα του αγώνα, ο Ναδάλ ήταν απόλυτος κυρίαρχος και δεν άφησε το παραμικρό περιθώριο αντίδρασης στον αντίπαλό του, φτάνοντας έτσι με άνεση στη νίκη. Ο Ισπανός θέλει να πάρει το Roland Garros να φτάσει τα 12 και να γίνει ο μόνος που έχει καταφέρει να φτάσει στην κορυφή 12 φορές σε ένα από τα Grand Slam.

Beast-mode. @RafaelNadal drops just six total games in a comprehensive 6-2, 6-1, 6-3 victory over former USC Trojan standout Yannick Hanfmann.#RG19 pic.twitter.com/WnHaAd30UN

— Tennis Channel (@TennisChannel) May 27, 2019