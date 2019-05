Εντυπωσιακή ήταν η επιστροφή του Ρότζερ Φέντερερ ,μετά από τέσσερα χρόνια απουσίας, στο Roland Garros.

Ο Ελβετός που έχει κατακτήσει τον τίτλο το 2009 αλλά απείχε από το 2015 από το τουρνουά επέστρεψε και κέρδισε με 6-2, 6-4, 6-4 τον Ιταλό Λορέντζο Σονέγκο.

Ο αγώνας κράτησε 1 ώρα και 41'. Ο Ελβετός είχε 36 winners και 15 αβίαστα λάθη ενώ ο Ιταλός είχε 24 winners και 26 αβίαστα.

