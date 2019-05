Με μια μεγάλη έκπληξη στο τουρνουά των γυναικών ξεκίνησε το Roland Garros.

Στην πρεμιέρα του η Αναστασία Ποτάποβα (Νο81) κέρδισε με 6-4, 6-2 την Αντζελίκ Κέρμπερ που είναι στο Νο5 της παγκόσμιας κατάταξης από τον 1ο γύρο!

Η νεαρή Ρωσίδα πέτυχε την 1η της νίκη απέναντι σε παίκτρια του Top-5 και είναι στον 2ο γύρο έχοντας όνειρα και φιλοδοξίες να φτάσει μακριά στο Παρίσι.

Η Αναστασία είναι μόλις 18 ετών και έχει φτάσει έως το Νο70 της παγκόσμιας κατάταξης.

Welcome to the show

In her Roland-Garros main draw debut, @nastiaapotapova upsets No. 5 seed Angelique Kerber 6-4, 6-2.#RG19 pic.twitter.com/abU80zJTyl

— Roland-Garros (@rolandgarros) May 26, 2019