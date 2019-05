Η Μαρία Σάκκαρη είναι έτοιμη για την πρεμιέρα της στο Roland Garros (Δευτέρα ή Τρίτη κόντρα στην Άνα Τατισβίλι).

Αυτές τις ημέρες κάνει προπονήσεις στα κορτ του τουρνουά και αφού δεν έγινε logo της WTA όπως ζήτησε ο Τσιτσιπάς "αποκάλυψε" ένα από τα μυστικά της.

Όχι δεν "αποκάλυψε" πως έχει κερδίσει 4 φορές παίκτρια του top-10 αλλά πως φτιάχνει τον θρυλικό της κότσο.

Μια φίλη της τράβηξε το... ιστορικό video και η Μαρία το "ανέβασε" στα social media με το σχόλιο:«Αποκαλύφθηκε το μυστικό μου»!

This is how @mariasakkari did her bun. pic.twitter.com/FX7JIpkEjS

— lucy (@lucykong1219) May 25, 2019