Επίθεση... με ειρωνικά σχόλια κατά του διαιτητή Νταμιέν Ντουμουσουά εξαπέλυσε στο 2ο σετ του τελικού ο Νόβακ Τζόκοβιτς.

Ο Σέρβος σέρβιρε στο 4-4 και στο 15-40 δέχτηκε δεύτερο time violation warning από τον Νταμιέν διαιτητή μ' αποτέλεσμα να χάσει το 1ο σερβίς του και να "φάει" μπρέικ από τον Τιμ.

Μετά από αυτό ο Νόβακ κατευθύνθηκε προς την θέση του διαιτητή, ακούμπησε τα παπούτσια του και του είπε σε έξαλλη κατάσταση: «Καλή δουλειά, φίλε. Έκανες τον εαυτό σου διάσημο, μπράβο. Καλά τα πας».

Φυσικά γι' αυτό θα τιμωρηθεί!

"You've made yourself famous, well done."

