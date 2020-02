Big-3: Η Grand Slam «μάχη» στην αυγή του 2020! (vid)

Ο Νόβακ Τζόκοβιτς με το 8ο στη Μελβούρνη έφτασε στους 17 τίτλους Grand Slam και μείωσε σε 2 την διαφορά του από τον Ράφα Ναδάλ (19) και στα 3 από τον Ρότζερ Φέντερερ (20).

Ο Σέρβος έχει τα περισσότερα Australian Open (8) στην ιστορία, ο Ισπανός τα περισσότερα Roland Garros (12) και ο Ελβετός είναι 1ος στο Wimbledon με 8 κατακτήσεις.

Ο Φέντερερ κατέκτησε το τελευταίο του το 2018 στη Μελβούρνη ενώ ο Ναδάλ πήρε 2 το 2019 σε Παρίσι και Νέα Υόρκη.

Από την άλλη ο Τζόκοβιτς έχει 3/5 σε 2019 και 2020 και συνεχίζει για τον μεγάλο του στόχο! Για την ιστορία ο Ελβετός είναι γεννημένος το 1981, ο Ισπανός το 1986 και ο Σέρβος το 1987.

H σχετική λίστα του Big-3:

Φέντερερ Ναδάλ Τζόκοβιτς

Australian Open 6 1 8

Roland Garros 1 12 1

Wimbledon 8 2 5

US Open 5 4 3

Σύνολο 20 19 17

"The door is open for him to start climbing through and talk about becoming the greatest ever."

