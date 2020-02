Τιμ - Τζόκοβιτς: Η κούπα στα χέρια του "Βασιλιά" (vids)

Στα χέρια του "Βασιλιά" είναι πλέον η κούπα του Australian Open.

Ο Τζόκοβιτς για 8η φορά στην καριέρα του κατακτά το τρόπαιο στη Μελβούρνη αφού κέρδισε στον 8ο τελικό του!

Ο Σέρβος με τα 17 πλέον Grand Slam εμφανίστηκε συγκινημένος στην απονομή φορώντας το φούτερ με τα αρχικά του φίλου του Κόμπι Μπράιαντ.

Για την μεγάλη του επιτυχία στο ΑΟ 2020 θα εισπράξει 4,1 εκ. δολάρια Αυστραλίας τα οποία είναι 2,5 εκ ευρώ!

"This is a reminder to all of us that we should stick together more than ever."

Words of wisdom from eight-time #AusOpen champion, @DjokerNole. #AO2020 pic.twitter.com/b2yrSfW6IG

— #AusOpen (@AustralianOpen) February 2, 2020