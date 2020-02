Τιμ - Τζόκοβιτς: Ο Σέρβος χάνει μετά από 5 χρόνια σετ σε τελικό! (vid)

Πέντε χρόνια πέρασαν από την τελευταία φορά που ο Νόβακ Τζόκοβιτς έχασε σετ σε τελικό στο Australian Open.

Ο Τιμ πήρε το 2ο σετ στον τελικό του 2020 για να ισοφαρίσει σε 1-1 και ... έγραψε ιστορία.

Ο Σέρβος είχε να χάσει σετ από το 2015 και τον τελικό του με τον Άντι Μάρεϊ! Πάλι τότε ο "Νόλε" έχασε το 2ο σετ (1-1) αλλά πήρε με 3-1 την κούπα.

Ακολούθησε το 3-0 στον τελικό του 2016 πάλι με τον Σκοτσέζο και το 3-0 στον τελικό με τον Ναδάλ το 2019.

Game on @ThiemDomi levels up the #AO2020 men's singles final at a set apiece, taking the second 6-4 against Novak Djokovic.#AusOpen pic.twitter.com/f4leK3C2fq

— #AusOpen (@AustralianOpen) February 2, 2020