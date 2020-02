Κένιν: «Το όνειρο μου έγινε πραγματικότητα με σκληρή δουλειά» (vids)

Συγκινημένη για την τεράστια επιτυχία της στην 1η της συμμετοχή στον τελικό του Australian Open ήταν η Σοφία Κένιν.

Η 21χρόνη Αμερικανίδα επικράτησε με 2-1 σετ με ανατροπή στον τελικό της Μουγκουρούθα και έγραψε ιστορία!

Στις πρώτες της δηλώσεις ευχαρίστησε το τιμ της, την Μουγκουρούθα για το καλό της παιχνίδι, τον μπαμπά της που είναι στην Αρένα και την μαμά της που δεν είναι στην Αυστραλία.

Όσο για το μυστικό είπε: "Ένα όνειρο ζωής έγινε πραγματικότητα με σκληρή δουλειά". Ευχαρίστησε το κοινό για την υποστήριξη λέγοντας πως αυτές οι δυο ήταν οι καλύτερες εβδομάδες της ζωής της!

Εν συνεχεία πήρε το τρόπαιο από τα χέρια της Λίντσεϊ Ντέιβενπορτ! Συγκινημένη ήταν και η Γκαρμπίνε Μουγκουρούθα η οποία ευχαρίστησε το τιμ της και συνεχάρη την Σοφία.

Η Κένιν είναι η νεότερη νικήτρια μετά από το 2008 και την Μαρία Σαράποβα!

"I would like to thank the crowd. These past two weeks have been the best two weeks of my life. I love you guys from the bottom of my heart."

You earned many new fans down under, @SofiaKenin!#AusOpen | #AO2020 pic.twitter.com/dDL9somo0O

— #AusOpen (@AustralianOpen) February 1, 2020