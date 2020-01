Australian Open: «Βασίλισσες» στη Μελβούρνη Μλαντένοβιτς-Μπάμπος (vids)

Η Κριστίνα Μλαντένοβιτς και η Τίμεα Μπάμπος επέστρεψαν στην κορυφή του Australian Open στο διπλό.

Οι δυο τενίστριες επικράτησαν στον τελικό στη Rod Laver Arena με 6-2, 6-1 των Στρίτσοβα/Χσιε και μετά από το 2018 κερδίζουν ξανά το ΑΟ!

Η Γαλλίδα, πρώην κοπέλα του Τιμ, που είναι σταθερά στο Νο1 στο διπλό, κερδίζει μαζί με την Ουγγαρέζα τον 3ο τους κοινό τίτλο σε Grand Slam αφού μαζί έφτασαν στην κορυφή στο Roland Garros το 2019.

H Μλαντένοβιτς έχει και 4ο Grand Slam αφού ήταν νικήτρια του Roland Garros 2016 μαζί με την Καρολίνα Γκαρσία.

That feeling when you haven't dropped a set all fortnight en route to the title...#AO2020 | #AusOpen | @TimeaBabos | @KikiMladenovic pic.twitter.com/h6AwcfefLa

— #AusOpen (@AustralianOpen) January 31, 2020