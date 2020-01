Τιμ - Ζβέρεφ 3-1: Με ανατροπή στον τελικό του Australian Open (vids)

Στον τελικό του Australian Open προκρίθηκε για πρώτη φορά στην καριέρα του ο Ντομινίκ Τιμ.

Ο 26χρόνος Αυστριακός τενίστας (Νο5) επικράτησε σε 3.42΄ με 3-6, 6-4, 7-6 (3), 7-6 (4) του Αλεξάντερ Ζβέρεφ (Νο7) στον ημιτελικό της Παρασκευής που διεξήχθη στη Rod Laver Arena και θα παίξει στον τελικό της Κυριακής (10:30) απέναντι στον Νόβακ Τζόκοβιτς.

Είναι ο πρώτος τενίστας από την χώρα του που θ' αγωνιστεί σε τελικό στο ΑΟ και αυτός θα είναι ο 3ος τελικός του σε Grand Slam αφού έχουν προηγηθεί άλλοι 2 χαμένοι στο Roland Garros.

Ο Τιμ δεν έχει παίξει ποτέ ξανά σε τελικό με τον Τζόκοβιτς (6-4 σύνολο και 3-1 σε σκληρή υπέρ Νόλε η παράδοση) και εάν τον κερδίσει θα είναι στο Νο3 της παγκόσμιας κατάταξης αφήνοντας εκτός top-3 τον Ρότζερ Φέντερερ. Φυσικά εάν νικήσει ο "Νόλε" που έχει 7/7 σε τελικούς στη Μελβούρνη επιστρέφει στο Νο1!

Όσο αφορά τον Αλεξάντερ Ζβέρεφ με τον αποκλεισμό του από τον τελικό παραμένει στο Νο7 και ο Στέφανος Τσιτσιπάς στο Νο6 της παγκόσμιας κατάταξης.

Ο Τιμ για να φτάσει στον τελικό θα αποκλείσει στη σειρά τον Μονφίς (Νο10), τον Ναδάλ (Νο1) και τον Ζβέρεφ (Νο7)!

Οι άσοι ήταν 16-10 για τον Γερμανό, αλλά οι winners 43-42 για τον Αυστριακό. Ο νικητής είχε 40-33 αβίαστα ενώ οι πόντοι ήταν 138-133. Ο Τιμ έφτασε σε 4/9 μπρέικ πόιντ και ο Ζβέρεφ σε 5/14.

Φαρμακερό... σερβίς και 1-0!

Στο 1ο σετ και το "παρθενικό" γκέιμ ο Ζβέρεφ θα φτάσει σε τριπλό μπρέικ ποιντ. Ο Τιμ θα σβήσει 2 μπρέικ ποιντ αλλά ο Γερμανός θα φτάσει σε μπρέικ (1-0)!

Ο Αυστριακός θα πάρει πίσω το μπρέικ (1-1) και θα προηγηθεί με 2-1. Με άσο ο Ζβέρεφ θα κλείσει το 4ο (2-2) αλλά ο Τιμ θα προηγηθεί με 3-2.

Ο Ζβέρεφ με μπρέικ θα πάρει... κεφάλι με 4-3 και με άσο θα φτάσει στο 5-3! Με νέο μπρέικ ο Γερμανός θα φτάσει στο 6-3 σε 40' και θα κερδίσει το 1ο σετ.

Κλειδί το πρώτο σερβίς (92%) για τον Γερμανό.

Τιμ, η επιστροφή...

Ο Τιμ θα προηγηθεί 2-1 με μπρέικ με τον Ζβέρεφ να έχει δυο διπλά λάθη στη σειρά στο 3ο γκέιμ!Ο Αυστριακός θα φτάσει στο 3-1 με το σερβίς του αλλά ο αντίπαλος του θα μειώσει σε 3-2.

Με μπρέικ θα ισοφαρίσει σε 3-3 αλλά ο Τιμ θα πάρει πίσω το μπρέικ για να προηγηθεί με 4-3 και εν συνεχεία με 5-3.

O Γερμανός θα μειώσει σε 5-4 και θα έχει δυο μπρέικ ποιντ στο 10ο γκέιμ. Ο Αυστριακός θα τα σβήσει, θα φτάσει σε σετ πόιντ και θα ισοφαρίσει σε 1-1 (6-4).

Του άλλαξε τα... φώτα!

Στο 3ο σετ ο Ζβέρεφ θα πάρει το 1ο γκέιμ αλλά το παιχνίδι θα διακοπεί για 10' λόγω προβλήματος στα φώτα!

Ο Τιμ θα φτάσει σε μπρέικ (2-1) εκμεταλλευόμενος την 3η ευκαρία του για μπρέικ στο 3ο γκέιμ. Ο Ζβέρεφ θα έχει μπρέικ ποιντ στο 4ο αλλά ο Τιμ θα το σβήσει για να προηγηθεί με 3-1!

Είναι η σειρά του Γερμανού να σβήσει μπρέικ ποιντ για να μειώσει σε 3-2 και με μπρέικ θα ισοφαρίσει σε 3-3.

Το 4-3 είναι για τον Αλεξάντερ ο οποίος με 2 άσους στη σειρά στο 9ο γκέιμ θα προηγηθεί ξανά με 5-4!

Στο 10ο γκέιμ ο Τιμ θα σβήσει 2 σετ πόιντ του Ζβέρεφ και θα ισοφαρίσει σε 5-5! Ο Ζβέρεφ χωρίς να χάσει πόντο θα φτάσει στο 6-5 αλλά ο Τιμ θα οδηγήσει την τύχη του σετ στο τάι μπρέικ.

Εκεί ο Τιμ θα προηγηθεί με 3-0 και στο 4-2 για να κερδίσει με 7-6 (3) το σετ και να πάρει προβάδισμα νίκης (2-1).

Γέλασε τελευταίος...

O Aυστριακός θα φτάσει στο 2-1 στο 4ο σετ και με την συμπλήρωση 3 ωρών αγώνα ο Γερμανός θα ισοφαρίσει σε 2-2.

Το 3-2 είναι για τον Τιμ και υπερασπιζόμενος το σερβίς του ο Ζβέρεφ φέρνει το σετ στο 3-3 και εν συνεχεία στο 4-4.

Με καλό σερβίς ο Τιμ θα φτάσει στο 5-4. Στο 10ο γκέιμ ο Ζβέρεφ θα πιεστεί αλλά θα ισοφαρίσει σε 5-5 και έπειτα σε 6-6!

Ο Αυστριακός θα πάρει προβάδισμα (3-0, 4-2). Ο Ζβέρεφ μειώνει σε 4-3 αλλά ο Τιμ θα κάνει το 5-3. Τελικά θα κερδίσει με 7-6 (4) και θα προκριθεί στον τελικό.

