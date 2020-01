Τζόκοβιτς: «Respect στον Φέντερερ που βγήκε να παίξει» (vid)

O Ρότζερ Φέντερερ αγωνίστηκε στον ημιτελικό του ΑΟ με πρόβλημα στο ισχίο.

Δεν προπονήθηκε την παραμονή του αγώνα με τον Τζόκοβιτς και μετά από το 1ο σετ πήρε ιατρικό τάιμ άουτ.

Βγήκε όμως, συνέχισε και ηττήθηκε με 3-0 από τον Σέρβο.

Ο "Νόλε" δεν θα μπορούσε να μην του πλέξει το εγκώμιο στις δηλώσεις του μετά από την ολοκλήρωση του ημιτελικού: «Respect στον Φέντερερ που βγήκε να παίξει απόψε, ήταν φανερά τραυματίας. Δεν ήταν στα καλύτερά του ή κοντά στα καλύτερά του από άποψη κίνησης. Respect που έπαιξε και έκανε ό,τι μπορούσε».

Μίλησε και για το 1ο σετ που βρέθηκε πίσω με 4-1 και εξήγησε: «Δεν είχα τη σωστή νοοτροπία στο πρώτο σετ, κοιτούσα στη δική του πλευρά του φιλέ, να δω τι κάνει εκείνος. Κατάφερα, όμως, να το πάρω και στη συνέχεια βγήκαν περισσότερο τα χτυπήματά μου».

"Respect to Roger for coming out tonight... he was obviously hurt."

Great respect from @DjokerNole to @rogerfederer #AusOpenpic.twitter.com/P2o0EIg2lI

— ATP Tour (@atptour) January 30, 2020