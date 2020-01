Australian Open: Στον τελικό η Μουγκουρούθα (vids)

Η Γκαρμπίνιε Μουγκουρούθα επέστρεψε... Η Ισπανίδα τενίστρια που είναι στο Νο32 της παγκόσμιας κατάταξης επικράτησε με 7-6 (8), 7-5 της Σιμόνα Χάλεπ στον ημιτελικό και θα παίξει απέναντι στην Σοφία Κένιν στον τελικό του Σαββάτου (10:30) στο Australian Open.

Η Μουγκουρούθα είναι σε τελικό Grand Slam για 4η φορά. Το 2016 κέρδισε το Roland Garros, το 2017 το Wimbledon ενώ στο Λονδίνο είχε παίξει χωρίς επιτυχία στον τελικό του 2015.

Στον φετινό τελικό θα δούμε δυο παίκτριες εκτός top-10 αφού και η Κένιν είναι στο Νο15 και σίγουρα θα έχουμε νέα "βασίλισσα".

Η Μουγκουρούθα έγινε η πρώτη τενίστρια από την Ισπανία που θα παίξει σε τελικό ΑΟ μετά από το 1998 και την Κοντσίτα Μαρτίνεθ η οποία σήμερα είναι προπονήτρια της.

It takes four break points, but @GarbiMuguruza finally converts one!

We're back on serve at 5-5 in the second.

The Spaniard is eight points away from a spot in her first #AusOpen final. #AO2020 pic.twitter.com/8SN8y9VkLT

— #AusOpen (@AustralianOpen) January 30, 2020