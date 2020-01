Ναδάλ - Τιμ 1-3: Εκτός τετράδας στη Μελβούρνη ο Ράφα (vids)

Εκτός ημιτελικών στο Australian Open μένει ο Ράφα Ναδάλ αφού ο Ντομινίκ Τιμ επικράτησε με 7-6 (3), 7-6 (4), 4-6, 7-6 (6) σε 4.10΄ στον προημιτελικό της Τετάρτης.

Ο Αυστριακός κερδίζει για πρώτη φορά στην καριέρα του τον Ισπανό σε Grand Slam και για πρώτη φορά είναι σε ημιτελικό στο ΑΟ ενώ ο Ναδάλ εάν ο Τζόκοβιτς πάρει το τρόπαιο την Κυριακή την Δευτέρα θα είναι στο Νο2 και ο Σέρβος στο Νο1!

Ο Τιμ θα παίξει στον ημιτελικό της Παρασκευής με τον Αλεξάντερ Ζβέρεφ και ένας εκ των δυο θα συναντήσει στον τελικό της Κυριακής τον νικητή του αγώνα του Τζόκοβιτς με τον Φέντερερ.

Για τον νικητή οι άσοι ήταν 14-11 ενώ οι winners 65-49. Τα αβίαστα λάθη ήταν 49-33 για τον Τιμ ενώ ο Ράφα είχε 4/9 μπρέικ ποιντ και ο αντίπαλος του 3/8.

Οι πόντοι ήταν 143 για τον Ναδάλ και 148 για τον Τιμ.

Ανατροπή και 1-0 ο Τιμ!

Στο 1ο σετ και στο 5ο γκέιμ (2-2) ο Ναδάλ θα σβήσει το πρώτο μπρέικ ποιντ του αγώνα για να προηγηθεί με 3-2.

Ο Τιμ θα υπερασπιστεί το σερβίς του για το 3-3 όμως ο Ισπανός χωρίς να χάσει πόντο στο 7ο θα κάνει το 4-3.

Ο Ισπανός με μπρέικ θα φτάσει στο 5-3. Ο Τιμ θα σβήσει σετ ποιντ του Ναδάλ θα φτάσει σε μπρέικ ποιντ που θα σβήσει με τη σειρά του ο Ράφα.

Ο Ναδάλ θα σβήσει και 2ο μπρέικ ποιντ του Αυστριακού αλλά εκείνος θα αξοιποιήσει το 3ο για να μειώσει σε 5-4 και να ισοφαρίσει σε 5-5.

Το 6-5 είναι για τον Ισπανό αλλά ο Τιμ θα στείλει το σετ στο τάι μπρέικ. Ο Ντομινίκ θα προηγηθεί με 4-2 και θα κερδίσει με 7-3!

Με την ίδια συνταγή...

Στο 2ο ο Ναδάλ θα προηγηθεί με μπρέικ με 3-2 και 4-2. Ο Τιμ θα μειώσει σε 4-3 και με μπρέικ θα ισοφαρίσει σε 4-4!

Με άσο και χωρίς να χάσει πόντο ο Αυστριακός θα φτάσει στο 5-4 αλλά ο Ισπανός θα ισοφαρίσει με 2 άσους σε 5-5 και μετά σε 6-6 αφού σβήσει σετ πόιντ του Τιμ.

Ο Αυστριακός ξεκινάει απίστευτα με 4-0 ο Ναδάλ ισοφαρίζει σε 4-4. Νέο προβάδισμα 5-4 για τον Ντομινίκ που θα κερδίσει το σετ με 7-6 (4).

Με την υπογραφή Ράφα...

Ο Ναδάλ θα προηγηθεί με 2-1 αλλά ο αντίπαλος του θα φτάσει στο 2-2. Με 3 άσους ο Ράφα πάει στο 3-2 και εν συνεχεία στο 4-3.

Ισοφαρίζει σε 4-4 χωρίς απώλεια πόντου ο Τιμ αλλά ο Ναδάλ παίρνει ... κεφάλι με 5-4. Ο Ναδάλ θα φτάσει σε διπλό σετ πόιντ και θα κερδίσει το σετ μειώνοντας σε 2-1.

Με ταχύτητα...

Στο 4ο ο Τιμ σβήνει τρία μπρέικ ποίντ στο 2ο γκέιμ για να ισοφαρίσει σε 1-1 και θα προηγηθεί εκείνος με μπρέικ με 2-1 και εν συνεχεία με 3-1.

O Ναδάλ μειώνει σε 3-2 αλλά με το σερβίς του ο Αυστριακός θα πάει το σετ στο 4-2 και στο 5-3! Ο Ισπανός κερδίζει το 9ο γκέιμ (5-4) και με μπρέικ θα ισοφαρίσει σε 5-5.

Με όπλο το σερβίς του θα προηγηθεί με 6-5 και ο Τιμ θα οδηγήσει και αυτό το σετ στο τάι μπρέικ.

Εκεί ο Ντομινίκ θα πάρει ... κεφάλι με 5-2. Στο 6-4 ο Ναδάλ θα σβήσει δυο ματς πόιντ για το 6-6. Τελικά ο Τιμ θα αξιποιήσει το 3ο ματς πόιντ για να κερδίσει με 7-6 (6).

THIEM's Time To After 4 hours and 10 minutes, @ThiemDomi knocks out world No.1 Rafael Nadal, 7-6(3) 7-6(4) 4-6 7-6(6) to advance to the #AusOpen semifinals for the first time.#AO2020 pic.twitter.com/lWuZXBzNmt — #AusOpen (@AustralianOpen) January 29, 2020

Another twist in the story Leading two sets to one, @ThiemDomi breaks Nadal to lead 2-1 in the fourth set.#AO2020 | #AusOpen pic.twitter.com/dn4qm8uRaH — #AusOpen (@AustralianOpen) January 29, 2020

@RafaelNadal breaks Dominic Thiem on his second opportunity to take the third set 6-4. Thiem leads two sets to one.#AO2020 | #AusOpen pic.twitter.com/lsQxcgfDZT — #AusOpen (@AustralianOpen) January 29, 2020

With @ThiemDomi up two sets to love and @RafaelNadal leading 4-3 in the third set (on serve), this is the current state of play #AO2020 | #AusOpen pic.twitter.com/PBB1xc2UC8 — #AusOpen (@AustralianOpen) January 29, 2020

.@RafaelNadal is pumped Down one set to love, the world No.1 saves a second set point to take it to another deciding tiebreak.#AO2020 | #AusOpen pic.twitter.com/RQ6UxluZid — #AusOpen (@AustralianOpen) January 29, 2020