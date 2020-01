Βαβρίνκα - Ζβέρεφ 1-3: Γερμανική... υπεροχή στη Μελβούρνη (vids)

Στον ημιτελικό του Australian Open για πρώτη φορά στην καριέρα του προκρίθηκε ο Αλεξάντερ Ζβέρεφ.

Ο Γερμανός επικράτησε με 1-6, 6-3, 6-4,6-2 του νικητή του 2014 Σταν Βαβρίνκα και θα περιμένει τον νικητή του αγώνα Ναδάλ-Τιμ (10:30) για να μάθει τον αντίπαλο του στον ημιτελικό της Παρασκευής.

Μετά από χρόνια... ατυχίας ο Ζβέρεφ για πρώτη φορά στην καριέρα του θα έχει την ευκαιρία να παλέψει για μια θέση σε τελικό Grand Slam.

O νικητής είχε 13-4 άσους και 34-35 winners. Τα διπλά λάθη ήταν 5-1 για τον Βαβρίνκα όπως και τα αβίαστα που ήταν 39-28.

Ο 34χρόνος Ελβετός είχε 3/6 μπρέικ πόιντ και ο Γερμανός 5/13.

Ο αγώνας

Στο 1ο σετ του αγώνα που είχε διάρκεια 2.19 ο Βαβρίνκα ήταν καταιγιστικός. Με μπρέικ θα προηγηθεί με 2-0 και με νέο μπρέικ με 4-0.

Ο Γερμανός θα μειώσει απλά σε 5-1 και θα χάσει το σετ με 5-1. Στο 2ο, εως το 6ο γκέιμ οι δυο αντίπαλοι θα πάνε μαζί (3-3) αλλά ο Γερμανός θα φτάσει στο 5-3 και με μπρέικ θα αυξήσει τη διαφορά στο 5-3 και θα ισοφαρίσει.

Στο 3ο ο Βαβρίνκα θα δεχτεί μπρέικ (1-0) αλλά θα το πάρει πίσω αμέσως (1-1). Ο Ζβέρεφ με νέο μπρέικ θα φτάσει στο 3-2 και στο 5-3. Τότε ο Βαβρίνκα θα σβήσει δυο σετ ποιντ για το 5-4 αλλά θα ηττηθεί με 6-4.

Με δυο μπρέικ στο 4ο ο Γερμανός κάνει το 1-0 και το 3-0 και ο Βαβρίνκα θα μειώσει σε 5-1! Ο Ελβετός προσπαθεί να μείνει στο παιχνίδι αλλά χάνει τελικά με 6-2.

Grand Slam semifinalist @AlexZverev comes from a set down to def. Stan Wawrinka 1-6 6-3 6-4 6-2 to advance to his maiden #AusOpen semifinal.#AO2020 pic.twitter.com/OhexMEEySH — #AusOpen (@AustralianOpen) January 29, 2020

Clutch @stanwawrinka saves two set points on his serve to trail Alexander Zverev 4-5 in the third set.#AO2020 | #AusOpen pic.twitter.com/Jp70B9dksx — #AusOpen (@AustralianOpen) January 29, 2020

