Να μετονομαστεί η "Margeret Court Arena" σε "Evonne Goulagong Arena" ζητούν η Μαρτίνα Ναβρατίλοβα και ο Τζον ΜάκΕνρο από τους διοργανωτές του Australian Open.

Οι δυο μεγάλες δόξες του τένις μετά από το παιχνίδι των Legends στη Μελβούρνη σήκωσαν πανό μέσα στο κορτ το οποίο είχε γραμμένη την πρόταση τους.

Η Γκούλαγκονγκ έχει γράψει τη δική της ιστορία στο τένις της Αυστραλίας έχοντας κερδίσει 7 τίτλους Grand Slam ενώ η Κορτ έχει 24 και είναι στην 1η θέση.

Ο λόγος που αντέδρασαν έτσι είναι οι δηλώσεις της Κορτ κατά των ομοφυλόφιλων αλλά και κάποιες που ήταν ρατσιστικές.

Το θέμα έχει πάρει τεράστιες διαστάσεις και η ομοσπονδία τένις της Αυστραλίας σε ανακοίνωση της τονίζει πως σέβεται την διαφορετικότητα αλλά οι δυο πρώην τενίστες παραβίασαν το πρωτόκολλο και θα έχουν επαφές μαζί τους για να συζητηθεί το θέμα.

Αξίζει βέβαια να σημειωθεί πως την ώρα που η Ναβρατίλοβα μιλούσε μέσα στο κορτ από την καρέκλα του διαιτητή γι' αυτή την απόφαση η ζωντανή σύνδεση της τηλεόρασης ... κόπηκε!

Seems @Martina and John McEnroe had something to say about Margaret Court, but it looks like @TennisAustralia doesn't want anyone to see it, and cut the stream as she started speaking. https://t.co/XOzfPYNQAm

— Lee (@yelnats_eel) January 28, 2020