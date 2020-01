Κόμπι Μπράιαντ: Ο Τζόκοβιτς δάκρυσε για τον φίλο του (vids)

Φορώντας το φούτερ με τα αρχικά του Κόμπι Μπράιαντ και τα νούμερα από τις φανέλες του ο Νόβακ Τζόκοβιτς μίλησε οn camera στη Rod Laver Arena για τον Κόμπι Μπράιαντ.

Ο Τζον ΜάκΕνρο μετά από την πρόκριση του Τζόκοβιτς στον ημιτελικό επί του Ράονιτς το πρώτο πράγμα που ρώτησε τον "Νόλε" ήταν για τον αδικοχαμένο άσο των Lakers.

Εκείνος είπε για την φιλία τους, τόνισε πως "πάντα ήταν εκεί για μένα" και δάκρυσε...

«Είχα την τύχη να έχω μια προσωπική σχέση μαζί του. Όταν χρειαζόμουν συμβουλές και υποστήριξη, ήταν εκεί. Ήταν μέντοράς μου, φίλος μου», είπε μεταξύ άλλων.

Ο Τζόκοβιτς αφιέρωσε τη νίκη του στη μνήμη του Κόμπι και της κόρης του γράφοντας και το μήνυμα του στην κάμερα!

"He was there for me"@DjokerNole pays tribute to his late friend and mentor Kobe Bryant.#AO2020 | #AusOpen pic.twitter.com/k8sRHcBATw

— #AusOpen (@AustralianOpen) January 28, 2020