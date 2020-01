Australian Open: «Γιγαντομαχία» Φέντερερ - Τζόκοβιτς με φόντο τον τελικό! (vids)

Για 8η φορά στην καριέρα του ο Νόβακ Τζόκοβιτς προκρίθηκε σε ημιτελικό στο Australian Open.

O Σέρβος επικράτησε με 6-4, 6-3, 7-6 (1) του Καναδού Μίλος Ράονιτς στον προημιτελικό και θα συναντήσει την Πέμπτη στον ημιτελικό τον Ρότζερ Φέντερερ.

Αυτή θα είναι η 50η αναμέτρηση των δυο "γιγάντων" με τον "Νόλε" να έχει 26-23 νίκες.

Στο Australian Open έχουν παίξει 4 φορές με τον Τζόκοβιτς να έχει 3-1 νίκες και τις 3 μάλιστα σε ημιτελικό.

Ο αγώνας

Στο 1ο σετ ο Τζόκοβιτς δεν θα χάσει ποτέ το προβάδισμα. Ο Ράονιτς θα ισοφαρίσει σε 4-4, ο Τζόκοβιτς με το σερβίς του θα φτάσει στο 5-4 και με μπρέικ θα πάρει το σετ με 6-4.

Στο 2ο σετ με μπρέικ ο Σέρβος θα προηγηθεί με 3-1 και 5-3 και με καλό σερβίς θα κερδίσει και το 2ο σετ (6-3) για το 2-0.

Ο Ράονιτς θα φτάσει στο 2-1 και στο 3-2 στο 3ο σετ. Ο Τζόκοβιτς ισοφαρίζει σε 3-3 αλλά ο Καναδός θα πάρει και πάλι ... κεφάλι (4-3) και εν συνεχεία με 5-4.

Το παιχνίδι θα οδηγηθεί στο 5-5. Στο 11ο γκέιμ ο Μίλος θα σβήσει 4 μπρέικ ποιντ του Νόβακ και θα προηγηθεί με 6-5! Ο Σέρβος θα ισοφαρίσει για να λύσουν οι δυο τους τις διαφορές στο τάι μπρέικ!

Εκεί ο Τζόκοβιτς θα προηγηθεί με 3-0 και 7-1 για να κερδίσει μέσα σε αποθέωση το παιχνίδι σε 2.49'.

Οι άσοι ήταν 18-4 για τον Καναδό ο οποίος όμως είχε 6-1 διπλά λάθη και 48-14 αβίαστα λάθη. Οι winners ήταν 48-29 για τον Ράονιτς ο οποίος είχε και 0/2 μπρέικ ποιντ έναντι 2΄/16 του Τζόκοβιτς.

