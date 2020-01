Φέντερερ: Ο πρώτος τενίστας με 102 νίκες σε Grand Slam (pic)

To ένα ρεκόρ μετά από το άλλο "σπάει" στα Grand Slam ο Ρότζερ Φέντερερ.

Στο Wimbledon 2019 έγινε ο πρώτος τενίστας που έφτασε στις 100 νίκες σ' ένα τουρνουά Grand Slam.

Τελικά σταμάτησε στις 101 νίκες αφού έχασε στον τελικό από τον Νόβακ Τζόκοβιτς.

Στο Australian Open 2020 έγινε ο πρώτος τενίστας που θα πετύχει 100 νίκες στο τουρνουά ενώ με τη νίκη του επί του Σάντγκρεν θα είναι και εκείνος με τις περισσότερες νίκες στην ιστορία ένος Grand Slam.

Έχει πλέον 102! Ο Φέντερερ έχει ακόμη 70 νίκες στο Roland Garros και 89 στο US Open.

Στο σύνολο έχει φτάσει πλέον τις 362 νίκες ενώ έχει και 58 ήττες.

#AusOpen victories for @rogerfederer.

The Australian Open just leapfrogged Wimbledon (101) as the most-successful major, by match wins, for the 20-time Grand Slam champ.#AO2020 pic.twitter.com/sqqdjdLRyL

— #AusOpen (@AustralianOpen) January 28, 2020