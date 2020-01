Australian Open: Στα ημιτελικά ο Φέντερερ περιμένει τον Τζόκοβιτς (vids)

Για 15η φορά στην καριέρα του, σε 21 συμμετοχές, ο Ρότζερ Φέντερερ είναι στα ημιτελικά του Australian Open.

Ο Ελβετός επικράτησε σε 3.31' με 6-3, 2-6, 2-6, 7-6 (8), 6-3 του Τένις Σάντγκρεν και θα περιμένει τον νικητή του αγώνα του Τζόκοβιτς με τον Ράονιτς για να μάθει τον αντίπαλο του στον ημιτελικό της Πέμπτης.

O Φέντερερ έχει έως σήμερα 14 ημιτελικούς και από αυτούς έχει 7 προκρίσεις στον τελικό και 6 τίτλους αλλά και 7 αποκλεισμούς στον ημιτελικό.

Αυτός θα είναι ο 46ος ημιτελικός του σε Grand Slam.

Στον αγώνα με τον Αμερικανό οι άσοι ήταν 27-5 για τον Τένις όπως και οι winners 73-44! Τα αβίαστα λάθη ήταν 51-56 για τον Φέντερερ ενώ ο Σάντγκρεν κέρδισε 161 πόντους έναντι 160.

O αγώνας

Ο Φέντερερ αν και τραυματίας κατάφερε να γυρίσει το παιχνίδι και το εις βάρος του 2-1 να το κάνει 3-2 και να πάρει την πρόκριση!

Στο 4ο σετ έσβησε 7 ματς πόιντ του Αμερικανού και ισοφάρισε σε 2-2! O Tένις θα φτάσει στο 5-4 και θα έχει 3 ματς πόιντ! Ο Φέντερερ θα τα σβήσει και τα 3 για να ισοφαρίσει σε 5-5!

Ο Αμερικανός θα σβήσει στη συνέχεια μπρέικ ποιντ και θα πάει στο 6-5! Στο τάι μπρέικ ο "Βασιλιάς" έσβησε στο 6-3 άλλα τρία ματς πόιντ του Τένις για το 6-6!

Ο αντίπαλος του δεν το έβαλε κάτω! Με άσο προηγήθηκε ξανά (7-6) και ο Φέντερερ απλά το έσβησε. Ήταν το 7ο ματς πόιντ!

Ο Ελβετός έκανε μίνι μπρέικ και αξιοποιώντας το σετ ποιντ έφτασε στο 10-8!

Στο 1ο σετ ο Φέντερερ σβήνει μπρέικ πόιντ του Σάντγκρεν και με υπομονή θα φτάσει με μπρέικ στο 4-2 και στην επικράτηση με 6-3 με όπλο το σερβίς του.

Στο 2ο δέχτηκε μπρέικ (3-0) και με 2ο μπρέικ ο Αμερικανός θα επικρατήσει με 6-2. Στο 3ο είχαμε πάλι μπρέικ στο 2-0 για τον Τένις ο οποίος στο 3ο γκέιμ έσβησε τριπλό μπρέικ ποιντ επέστρεψε και έκανε το 3-0!

Ο Αμερικανός θα το κερδίσει και αυτό με 6-2 πριν πάθει την... καταστροφή στο 4ο.

Το 5ο ήταν σαν το 1ο για τον Φέντερερ. Είχε 2 χαμένα μπρέικ ποιντ στο 2ο γκέιμ αλλά έφτασε σε μπρέικ στο 6ο (4-2). Τελικά κέρδισε με 6-4 και πήρε μια μεγαλειώδη νίκη!

Ο Φέντερερ στο 3-0 του 3ου σετ ένιωσε ξανά ενοχλήσεις στο ισχίο, έφυγε για να αποδυτήρια, αλλά επέστρεψε για το θαύμα.

