Ναδάλ για Κύργιο: «Από τα μεγαλύτερα ταλέντα στο tour» (vid)

Οι σχέσεις τους δεν είναι και οι καλύτερες.

Ο Νικ Κύργιος μιλάει συνεχώς ειρωνικά για τον Ράφα Ναδάλ και ο Ισπανός τονίζει συνεχώς πως δεν τον ενδιαφέρει η άποψη του Αυστραλού.

Μετά από τη νίκη του επί του Νικ ο Ράφα ρωτήθηκε από τον Τζον ΜάκΕνρο για τον αντίπαλο του και απάντησε με τα καλύτερα λόγια.

Ο Ράφα υποστήριξε ότι ο Κύργιος είναι ένα από τα μεγαλύτερα ταλέντα στο tour και σημείωσε πως του άρεσε η παρουσία του στο AO 2020.

"I like the Nick Kyrgios during the whole of this tournament."

Respect from @RafaelNadal to @NickKyrgios #AusOpenpic.twitter.com/DajKUWVGbW

— ATP Tour (@atptour) January 27, 2020