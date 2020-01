Σε κατάσταση σοκ ήταν ο Ράφα Ναδάλ όταν έμαθε στη Μελβούρνη την είδηση της απώλειας του Κόμπι Μπράιαντ.

Ο Νο1 τενίστας στον κόσμο ξύπνησε και πληροφορήθηκε για τον χαμό του πρώην άσου των Lakers και έγραψε στο twitter:

«Ξύπνησα σήμερα με τα φρικτές ειδήσεις για τον τραγικό θάνατο ενός από τους μεγαλύτερους αθλητές του κόσμου. Κόμπι Μπράιαντ, η κόρη του Γιάννα και οι επιβάτες. Συλλυπητήριαπρος την σύζυγο και τις οικογένειες τους.Είμαι σε κατάσταση σοκ».

I woke up this morning with the horrible news of the tragic death of one of the greatest sportsman in the world. Kobe Bryant, his daughter Gianna and other passengers. My condolences to his wife and families. I am in shock.

— Rafa Nadal (@RafaelNadal) January 27, 2020